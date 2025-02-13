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T2 усилил сеть во всех городах Ростовской области в 2024 году

T2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития сети в 2024 г. Компания модернизировала сетевую инфраструктуру во всех городах Ростовской области, развернула технологию Voice over LTE (VoLTE), обеспечила связью платный участок трассы М4 «Дон» в объезд Ростова-на-Дону, а также реализовала программу рефарминга в Новочеркасске и Красном Сулине. Скорость мобильного интернета Т2 стала быстрее на 30%. Об этом CNews сообщили представители T2.

В 2024 г. техническая дирекция T2 вела работы по модернизации оборудования и расширению сети в Ростовской области. Оператор сосредоточил внимание на улучшении качества связи в местах с растущим трафиком: работы затронули 23 города и 26 районов региона, в том числе – густонаселенные и туристические локации.

Оборудование было обновлено во всех городах Ростовской области, а также в Аксайском, Белокалитвинском, Дубовском, Зерноградском и других районах. Новые базовые станции появились в 16 районах региона, среди которых – Верхедонской, Каменский, Сальский и др.

Особое внимание компания уделила модернизации оборудования вблизи достопримечательностей и популярных мест отдыха. В областной столице улучшения затронули территорию Театральной, Гвардейской и Привокзальной площадей, стадиона «Ростов Арена», парков им. Октябрьской Революции и им. Анатолия Собино, площади Советов. Кроме того, Т2 усилил сетевую инфраструктуру вблизи Пушкинской набережной и парка культуры и отдыха им. Горького в Таганроге, Павло-Очаковской косы в Азовском районе.

В местах, где требовалось локальное улучшение покрытия, оператор провел работы по изменению высоты подвеса антенн, точечной настройке углов наклона передатчиков и размещению дополнительного оборудования. В 2024 г. было проведено более 1200 подобных настроек, что позволило усилить работу оборудования при изменении радиоусловий, вызванных, как правило, строительством новых зданий и ростом трафика.

T2 позаботился и о туристах, которые путешествуют по региону на автомобилях. Компания обеспечила непрерывное покрытие сети на платном участке трассы М4 «Дон» в обход Ростова-на-Дону и Аксая. Устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет стали доступны абонентам оператора на протяжении 63 км федеральной трассы: от аэропорта Платов до поселка Суходольск.

Помимо обновления оборудования и расширения покрытия на территории Ростовской области, Т2 начал реализацию масштабного проекта рефарминга сети в регионе. Работы прошли в Новочеркасске и Красном Сулине. Процедура по перераспределению части частотного спектра 2100 МГц в современный стандарт 4G позволила увеличить среднюю скорость передачи данных на 30%.

Кроме того, T2 внедрил в Ростовской области технологию Voice over LTE (VoLTE), как и во всех регионах присутствия компании. Сервис обеспечивает передачу голоса по сети 4G без прерывания интернет-сессии, кристально чистый звук и мгновенное соединение с собеседником.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2: «В 2024 г. мы планомерно расширяли покрытие по всей Ростовской области, параллельно оптимизируя работу сетевого оборудования и ускоряя мобильный интернет в тех местах, где это было необходимо. Год прошел очень плодотворно: наши инженеры провели работы во всех городах региона и охватили половину областных районов. Мы успешно внедрили передовые решения для улучшения качества звонков и полностью покрыли связью платный участок трассы М4 «Дон» в объезд Ростова-на-Дону. Техническое совершенствование сети положительно сказывается на качестве услуг связи и востребованности мобильного интернетаинтернет-трафик в регионе за год вырос на 18%».

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