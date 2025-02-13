T2 увеличила площадь покрытия сети в городах Московской области

T2, российский оператор мобильной связи, значительно расширил покрытие сети в 23 городах и поселках Московской области. В результате установки новых базовых станций и модернизации сети увеличилась скорость мобильного интернета в агломерации, а количество загруженного трафика год к году выросло почти на 20%. Показатель доступности в столице на текущий момент составляет 99,88%.

В 2024 г. Т2 в Московской области сосредоточилась на улучшении связи в местах, которые особо нуждались в увеличении скорости интернета – работы затронули отдельные участки городов с численностью населения до 80 тыс. человек. Технические специалисты установили дополнительные базовые станции на локациях – всего более 80 элементов инфраструктуры, а также по необходимости проводили модернизацию и рефарминг для расширения пропускной способности сети.

В результате проведенных работ скорость интернета 4G значительно выросла в 23 городах Московской области. Покрытие сети 4G Т2 в поселке Малаховке увеличилось на 18%, в Калининце – на 16,6%, в Яхроме и Удельной – на 14%, в Лобне – на 13%, в Протвино – на 12%, в остальных городах – до 10%.

Также Т2 проанализировала темпы увеличения трафика в городах Подмосковья. Прирост оказался стабильный – 20% год к году. Такой показатель сохраняется со времен пандемии, это органический рост трафика, вызванный изменением пользовательского поведения и добавлением в приложения нового функционала, позволяющего потреблять интернет в фоновом режиме.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Т2, сказал: «В Москве и области сложно найти отдельные участки, где бы не ловила сеть Т2. Однако благодаря непрерывному мониторингу мы все-таки можем определить локации, где нужно оперативно провести работы по расширению покрытия и увеличению скорости интернета. По сравнению с 2023 г. мы значительно нарастили площадь покрытия – до плюс 18% в отдельных городах Подмосковья. В прошлом году мы запустили технологию VoLTE по всей стране, поэтому сейчас для нас стратегически важно увеличивать доступность 4G в том числе для улучшения голосовой связи».