Умная камера «Яндекса» научилась делать комплименты

Нейросети в «Умной камере» научились делать комплименты. Благодаря тому, что технологии компьютерного зрения могут распознавать даже мелкие детали на изображениях, «Умная камера» в приложении «Яндекс» напишет приятные слова персонально для каждого пользователя. Например, про его цвет глаз, улыбку, образ или прическу. Комплиментами можно делиться, чтобы поднять близким настроение, или использовать их как текст для открытки, например, валентинки. Для этого нужно сделать селфи, фотографию или загрузить уже готовый снимок и написать в строку запроса «сделай комплимент». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для того чтобы распознавать детали на картинках и видеть между ними взаимосвязь, в «Умную камеру» и «Поиск с Нейро» встроена VLM-нейросеть, разработанная «Яндексом» (от англ. Visual Language Model — визуально-языковая модель). Она открывает пользователям широкие возможности для работы с изображениями. Эта нейросеть уже улучшила качество визуального поиска по картинкам в интернете, а теперь применяется и для создания комплиментов. Чтобы «Умная камера» научилась использовать небанальные и поэтичные эпитеты и сравнения, нейросети показали более чем 14 тыс. пар картинок и текстов с приятными словами.

Яндекс Умная камера «Яндекса» научилась делать комплименты

Так как VLM-нейросеть распознает детали, например: выражение лица, украшения, цвет глаз и отдельные элементы интерьера, комплимент всегда получается личным. Так, «Умная камера» может сказать, что взгляд коллеги, направленный в экран ноутбука, напоминает взгляд мудрого философа, а волосы подруги гладкие, как шелк.

Скоро возможность получить комплимент от «Умной камеры» появится также в мобильном приложении «Яндекс Браузер» для iOS и Android.