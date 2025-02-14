«Авито Работа»: самым высокооплачиваемым направлением в промышленности стало производство промышленного оборудования и станков

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику средних зарплатных предложений для соискателей на вакансии в разных отраслях промышленности, сравнив данные за январь 2024 и 2025 гг. Самым высокооплачиваемым направлением стало производство промышленного оборудования и станков. В январе 2025 г. средняя предлагаемая зарплата в этой отрасли достигла 118,43 тыс. руб. при фиксированном графике работы. Эта же сфера оказалась одной из лидеров по динамике роста зарплатных предложений — в этом сегменте они выросли на 66% за год. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В тройку самых высокооплачиваемых направлений промышленности в январе 2025 г. вошло транспортное машиностроение, где средние зарплатные предложения достигли 100,69 тыс. руб. в месяц (+31% за год) при фиксированном графике. Добывающая промышленность также сохранила свои позиции как одна из самых высокооплачиваемых отраслей. Работодатели предлагали новым сотрудникам в отрасли в среднем около 87,92 тыс. руб. в месяц (+29%).

Кроме производства станков и промышленного оборудования, в других секторах также наблюдался заметный рост заработных плат. В пищевой промышленности средние зарплатные предложения увеличились на 40% год к году, в январе текущего года достигнув 70,61 тыс. руб. ежемесячно. Сфера транспортного машиностроения также показала устойчивый рост — на 31% за год. Здесь средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников составили 100,69 тыс. руб. в месяц при фиксированном графике.