Для туристов и местных жителей «МегаФон» ускорил интернет в городах Удмуртии

Скорость передачи данных стала выше на 10-15% в жилых кварталах, торговых центрах, вблизи учебных заведений и предприятий Воткинска, Сарапула, Глазова, Можги и Камбарки. Инфраструктурные мероприятия улучшили параметры сети в городах Удмуртии, где суммарно проживает свыше 300 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» запустил дополнительный среднечастотный слой LTE на объектах связи. Техническое решение помогает улучшить сигнал внутри зданий и одновременно с этим увеличить скорость передачи данных, что актуально в условиях городской застройки. Теперь абоненты могут выходить в интернет на скорости до 50 Мбит/с.

Для туристов выросла скорость мобильного интернета в центре Воткинска вблизи музея истории и культуры города. В Сарапуле проведенные работы улучшили сигнал в районе Гагаринского парка, художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина», а также на набережной и у речного вокзала, что особенно актуально ввиду открытия в 2024 г. поездок на «метеорах» из Татарстана.

Изменения в качестве мобильного интернета заметят жители районов, где расположены промышленные предприятия, образовательные, культурные и медицинские учреждения. Так, в Воткинске модернизация телеком-объектов проведена вблизи кирпичного завода, промышленного техникума и машиностроительного техникума имени В.Г. Садовникова; в Сарапуле – около завода «Элеконд» и центральной городской библиотеки; в Глазове – в районе Чепецкого механического завода и учреждений здравоохранения, расположенных на улице Мира.

В Можге скорость передачи данных выросла вблизи торговых центров «Рояль» и «Центральный», а также для жителей микрорайона Наговицынский. В Камбарке быстрее загружать контент смогут жители в районе улиц Советская-Нагорная и Маяковского, а также у автостанции и ЗАГСа.

«Объем трафика, который генерируют жители городов Удмуртии, в январе увеличился на 30% год к году. Модернизация телеком-инфраструктуры позволяет оперативно сделать сигнал более устойчивым и увеличить скорость передачи данных в значимых городских локациях – центральных районах, около достопримечательностей и популярных туристических объектов, а также в жилых кварталах и вблизи промышленных предприятий», – отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.