Intech переехал на «Яндекс 360 для бизнеса» и теперь использует «Мессенджер», «Диск» и «Телемост»

Intech — провайдер сервисов для мобильных операторов. Компания работает на отечественном и международных рынках более 20 лет. Intech нужно было переехать с сервисов Microsoft на российское решение, которое закрыло бы все важные потребности — от командной коммуникации до хранения данных и совместной бесперебойной работы с документами.

Компания Intech обратилась к Wone IT — системному интегратору и поставщику решений в сфере бизнес-приложений и инфраструктуры. Эксперты проанализировали рынок отечественных сервисов и порекомендовали переходить на «Яндекс 360 для бизнеса» — онлайн-офис, который отвечал всем запросам Intech и предлагал инструменты для внутрикомандной коммуникации.

Переезд на «Яндекс 360 для бизнеса» занял около месяца и прошел гладко — процессы не пострадали. За это время компания перенесла в новый онлайн-офис профили всех сотрудников, распределила их по подразделениям, настроила чаты в «Мессенджере» и папки для хранения документов на «Диске».

Теперь все сотрудники Intech пользуются единым онлайн-офисом: решают вопросы с коллегами в «Мессенджере», проводят собрания в «Телемосте» и работают с файлами на «Диске», которые распределены по подразделениям.

«Мы переехали на «Яндекс 360 для бизнеса» в минимальные для нас сроки. Сотрудники отнеслись к изменениям с пониманием и оперативно влились в процесс. Онлайн-офис с каждым обновлением становится все более функциональным, поэтому команда Intech с интересом следит за дальнейшим развитием продукта», — сказала Евгения Солунина, руководитель ОСП НН Intech.