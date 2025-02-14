Малый бизнес ставит на персональный подход, а крупный — на масштаб

В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей компании «ЮMoney») изучили ситуацию в e-commerce и узнали, какие сегменты бизнеса популярны в магазинах разного размера: небольших, средних и крупных. Аналитики сервиса проанализировали платежи за 2024 г. и сравнили их с данными за 2023 г. Выяснилось, что небольшие площадки чаще концентрируются на персональных услугах, в среднем сегменте доминируют развлечения и туризм, а в крупном — образование, спорт и здоровье. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Небольшие площадки ставят на персональный подход

Среди небольших интернет-магазинов (с оборотом до 1 млн руб. в месяц) наибольшую доходность показали персональные услуги. Например, в 2024 г. оборот массажных салонов вырос в три раза по сравнению с 2023 г., число оплат увеличилось в 2,5 раза, а средний чек — на 21%, до 6353 руб. Оборот и число платежей в парикмахерских и салонах красоты выросли в два раза, а средний чек увеличился на 3%, до 2978 руб. В спа-салонах оборот и количество платежей тоже выросли вдвое, а средний чек увеличился на 6% и составил 4664 руб.

Кроме того, в 2024 г. наблюдался спрос на услуги детективных и охранных агентств. Оборот таких площадок вырос на 17%, число оплат — на 9%, а средний чек — на 7%, до 2207 руб. Оборот в категории ветеринарных услуг увеличился в два раза, число платежей — на 81%, а средний чек — на 13%, до 5533 руб.

Среди товаров в малом сегменте популярны строительные материалы. В 2024 г. оборот таких магазинов вырос на 93%, число платежей — на 75%, а средний чек — на 10%, до 10 611 руб. Увеличился также оборот в категории сувениров и открыток — на 41% год к году. Число платежей выросло на 32%, а средний чек — на 7%, до 3 191 руб. Оборот интернет-магазинов косметики стал на 67% больше, число платежей увеличилось на 65%, а средний чек не изменился и составил 5275 руб.

«Небольшие площадки более гибкие, на них проще обеспечить индивидуальный подход к клиенту, поэтому в данном сегменте так популярны персональные услуги. Развитие сегмента поддерживается низким порогом входа и ростом спроса аудитории на заботу о себе», — сказал начальник отдела электронной коммерции «ЮMoney» Никита Савельев.

Средний бизнес развивает туризм и сферу развлечений

В среднем сегменте (магазины с оборотом до 15 млн руб. в месяц) преобладает направление развлечений. Так, в 2024 г. оборот касс, которые продают билеты в театры и кино, вырос на 45%, число оплат — на 15%, а средний чек — на 25%, до 2222 руб. Оборот парков развлечений увеличился на 19%, число платежей — на 3%, а средний чек — на 15%, до 8033 руб.

Оборот в категории туристических достопримечательностей и выставок вырос на 96%, число платежей — на 71%, а средний чек — на 15%, до 10 906 руб. Оборот турагентств увеличился вдвое, оплат стало на 55% больше, а средний чек вырос на 41%, до 8301 руб. Также популярны профессиональные курсы — за год их оборот вырос на 83%, число платежей — на 77%, а средний чек — на 4%, до 2812 руб.

«Развлечения и туризм непрерывно растут, в том числе за счет восстановления офлайн-активностей. С каждым годом пользователи все больше покупают билеты на мероприятия через интернет, потому что это удобно и безопасно», — отметил начальник отдела электронной коммерции «ЮMoney».

Среди товаров в среднем сегменте одним из лидеров стала одежда для мужчин и женщин. Оборот таких платежей вырос на 38%, их количество — на 30%, а средний чек — на 6%, до 12 653 руб. Оборот магазинов автозапчастей увеличился на 48%, число платежей — на 26%, средний чек — на 17%, до 8723 руб. Оборот детских товаров и игрушек вырос на 73%, число платежей — на 64%, а средний чек — на 5%, до 3603 руб.

В крупном сегменте лидируют образование и спорт

Аналитики «ЮKassa» фиксируют рост больших площадок (с оборотом от 15 млн руб. в месяц), которые продают обучение. За прошлый год оборот и число оплат в категории бизнес-курсов выросли в 2,5 раза, при этом средний чек остался на уровне 2023 года и составил 19 938 руб. Спросом пользовались также консультационные услуги и семинары: оборот вырос на 56%, число платежей — на 43%, а средний чек — на 10%, до 1558 руб.

Еще в крупном сегменте выделяются предприятия быстрого питания. В 2024 г. их оборот вырос на 36%, число платежей — на 22%, а средний чек — на 12%, до 1596 руб. Оборот ресторанов и кафе увеличился почти в 2,5 раза, как и число оплат, а средний чек не изменился и составил 3396 руб.

Кроме того, растет спрос на медицинские услуги. В 2024 г. оборот медицинских лабораторий вырос вдвое по сравнению с 2023 г., платежей стало на 64% больше, а средний чек увеличился на 28%, до 2936 руб.

Среди товаров в крупном сегменте лидируют категории, связанные со спортом. Например, оборот онлайн-продаж БАДов и спортивного питания вырос за год на 86%, число платежей — на 63%, а средний чек — на 15%, до 9039 руб. Оборот платежей за спортивную одежду увеличился на 88%, число оплат — на 86%, а средний чек не изменился и составил 11 125 руб. Оборот и количество оплат в категории спорттоваров выросли более чем в 2,5 раза, а средний чек стал на 3% больше и составил 10 446 руб.

Кроме того, рост в крупном сегменте показали онлайн-магазины мебели и предметов интерьера: их оборот вырос на 41%, число платежей не изменилось, а средний чек увеличился на 40% и составил 12 737 руб. Вырос также оборот ювелирных магазинов — на 47% год к году. Число платежей увеличилось на 16%, а средний чек — на 26%, до 19 147 руб.

«У крупного бизнеса больше возможностей масштабироваться, расширять ассортимент и работать с массовой аудиторией. Так, тренд на саморазвитие поддерживает популярность образования и бизнес-курсов, спрос на спортивные товары и питание отражает рост интереса к здоровому образу жизни. А динамика продаж мебели и ювелирных изделий показывает, что крупные площадки вызывают больше доверия при дорогих покупках», — сказал начальник отдела электронной коммерции «ЮMoney».

Цифровизация поддерживает развитие всех сегментов

Как показало исследование «ЮKassa», каждый сегмент фокусируется на тех направлениях, где может максимально реализовать свои преимущества и удовлетворить запросы целевой аудитории. Малый бизнес успешно осваивает нишу персональных услуг, средний фокусируется на досуге и путешествиях, а крупный развивает образовательные проекты и спортивное направление.

«Мы наблюдаем естественную эволюцию рынка электронной коммерции, где каждый сегмент находит свою оптимальную нишу. Это способствует более эффективному развитию онлайн-торговли в целом. При этом цифровизация продаж продолжает трансформировать рыночные отношения, создавая новые возможности для бизнеса всех масштабов. Ключевым фактором успеха становится правильный выбор ниши и адаптация бизнес-модели под особенности целевой аудитории», — сказал Никита Савельев.