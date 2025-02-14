МТС накрыла жителей деревень и сел Назаровского района высокоскоростной сетью LTE

ПАО «МТС» развернула сеть LTE для жителей шести населенных пунктов Назаровского района Красноярского края. В результате доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили более 2000 жителей региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС накрыла деревни Ярлыково, Медведск и Новая Сокса, поселки Красногорский и Предгорный, а также село Большой Сереж. Благодаря качественному и стабильному мобильному интернету местные жители смогут пользоваться всеми необходимыми государственными, социальными и образовательными сервисами, работать и учиться удаленно.

Среди населенных пунктов, где специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование четвертого поколения, есть и старинные поселения, известные еще со времен существования Енисейской губернии. Таковым является село Большой Сереж, первое упоминание о котором встречается в 1641 г. В историю Большой Сереж вошел и как одно из самых вольнолюбивых поселений края. Именно здесь в октябре 1920 г. произошло одно из крупнейших крестьянских восстаний — Сережское восстание.

«Мы понимаем, что жителям сельской местности важно иметь доступ к современным цифровым платформам. Они узнают из интернета новости, пользуются государственными порталами, оплачивают счета онлайн. Чтобы обеспечить хороший уровень интернет-сигнала, мы постоянно развиваем сеть в Красноярском крае: и в городах, и в сельской местности. Так, за прошлый год наша связь стала доступна в более пятидесяти населенных пунктах региона. Обновление сети коснулось и столицы Назаровского района, где мы усилили 4G — в районе улиц Суворова, Чехова, Арбузова, микрорайонов Строителей и Бор, где располагаются школы, техникумы, больницы, многофункциональные центры, магазины и автобазы», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.