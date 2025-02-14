Вышла новая версия СОД Pilot-BIM с проверкой моделей в браузере

«Аскон» выпустил обновление семейства продуктов Pilot для организации среды общих данных строительных проектов. Наибольшее число новинок получил Pilot-BIM, отвечающий за формирование и экспертизу консолидированных цифровых информационных моделей. Система научилась работать с BIM-моделями линейных объектов капитального строительства, созданными в формате IFC4.3 ADD2. Модели автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов, железнодорожных линий, полученные из IFC 4.3, теперь корректно строятся на 3D-сцене, пользователь может оставить к ним свои замечания и построить отчеты. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Обновленный Pilot-BIM умеет быстро определять координаты любой точки на модели. Функциональность пригодится для координации частей модели, проверки абсолютных отметок фундамента, поверхности на генплане, расположения элементов в модели. По координатам пользователь сможет указать коллегам на точку, на которую нужно обратить внимание.

Проверять модели на пересечения элементов теперь могут и пользователи операционных систем на базе Linux, и специалисты, работающие на смартфонах и планшетах: в Pilot-BIM поиск коллизий стал доступен не только в desktop-редакции, но и в браузере.

Возможность работать в web-редакциях появилась у администраторов базы данных всех продуктов семейства Pilot: Pilot-BIM, Pilot-ICE Enterprise, Pilot-ICE и Pilot-ECM. Теперь необязательно скачивать приложение для Windows – достаточно открыть инструменты администрирования в браузере, чтобы добавлять и удалять администраторов сервера, управлять элементами системы, базами данных и файловыми архивами, просматривать действия пользователей, работать с организационной структурой.

В интересах разработчиков модулей расширения для продуктов Pilot добавлены два новых программных интерфейса (API): для доступа к файловым архивам и для создания пользовательских вкладок в 3D-окне.

Продуктами семейства Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Продукты Pilot основаны на компонентах геометрического ядра C3D (разработка C3D Labs, дочерней компании «Аскон»), совместимы с отечественными операционными системами «Альт» и «Ред ОС».