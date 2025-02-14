«Яндекс» запустил сервис для создания валентинок при помощи кода

14 февраля — день всех влюбленных и день компьютерщика. К этой дате «Яндекс» запустил сервис для создания валентинок при помощи кода. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Так любой может почувствовать себя программистом и необычным способом признаться в любви. Специально для этого проекта был придуман микро-язык, который получил название LoveScript.

После авторизации в «Яндекс ID» валентинкой можно будет поделиться. Попасть на сервис можно с главной страницы «Яндекса», через приложение «Яндекс с Алисой» или напрямую по адресу ya.ru/lovescript.