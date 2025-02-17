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«Иридиум» разработал защищенный DMTChat для быстрого обмена сообщениями

Российский разработчик программного обеспечения «Иридиум» представил защищенное приложение DMTChat на базе мессенджера Telegram, усовершенствовав его по параметрам безопасности и конфиденциальности переписки. Об этом CNews сообщили представители «Иридиума».

Приложение реализовано в привычном интерфейсе, но с продвинутыми функциями защиты данных, использующими современные криптографические технологии и российские стандарты информационной безопасности.

Среди основных преимуществ решения: абонентское шифрование данных прямо на устройстве — используются российский ГОСТ криптоалгоритмов, локальное шифрование и безопасность передачи данных, которые невозможно расшифровать при перехвате на серверах Telegram или в сети передачи данных. Ключи шифрования не передаются на сторонние серверы и не доступны третьим лицам. Внедрены функции дополнительной верификации сообщений, что исключает вероятность утечки данных и обеспечивается защита от подмены сообщений. Мессенджер дает возможность мгновенного удаления сообщений или их части, при этом удаленные данные не подлежат восстановлению.

Приложение работает на мобильных версиях Android (6.0 и выше).

«Сегодня у бизнеса высокий запрос на безопасные аналоги привычных мессенджеров. Именно поэтому мы разработали продукт на базе уже знакомого приложения, но адаптированного под сегодняшние реалии и существенно усиленного в параметрах безопасности. Можно точно сказать, что это надежное решение для любого сегмента бизнеса, взаимодействия с государственными органами и внутри любой организации. При этом решение подходит для общения с пользователями стандартного Telegram, но дополнительные функции защиты доступны лишь пользователям защищенного клиента», — сказала генеральный директор «Иридиума» Юлия Денисенко.

В ближайшее время планируется полная интеграция мессенджера в почтового клиента DeepMail, расширение перечня совместимых ОС (iOS, Windows, Linux, macOS), а также размещение приложения в популярных магазинах приложений App Store, Google Play и RuStore.

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