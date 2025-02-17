«МегаФон» прокачал LTE в одном из крупнейших городов Чечни

Более 60 тыс. жителей Гудермеса стала доступна скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Это стало возможным после того, как технические специалисты «МегаФона» установили новое и модернизировали существующее телеком-оборудование во всем населенном пункте. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для улучшения качества сигнала инженеры «МегаФона» запустили и «прокачали» оборудование, поддерживающее частотный диапазон LTE‑1800. Обновления позволили расширить ёмкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость мобильного интернета.

Расширение инфраструктуры связано с повышенным спросом в Гудермесе на веб-ресурсы, особенно на киноплатформы, посещаемость которых выросло на 22%, по сравнению с 2024 г. Сейчас обладатели зеленой сим-карты могут скачать за час около 30 фильмов в формате Full HD.

«Помимо растущего населения, в городе с каждым годом увеличивается и турпоток. Сюда едут в мечеть имени Хашу-Таджи, а также на знаменитый на всю республику парк аттракционов. Чтобы пребывание в регионе было комфортным, мы применяем новейшие технологии и инструменты. За первые полтора месяца нового года инженеры провели работы на 40% от общей телеком-инфраструктуры в Гудермесе», — сказал директор «МегаФона» в Чечне Мурад Евлоев.

Расширение покрытия также увеличивает зону действия технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.