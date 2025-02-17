МТС обеспечила связью свыше 40 тыс. жителей в 117 малых селах Брянской области

Цифровая экосистема МТС развернула сеть LTE в 117 малых населенных пунктах Брянской области, в каждом из которых проживает от 30 до 600 человек. Благодаря развитию сети более 40 тыс. жителей деревень и поселков региона впервые получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы по развитию сети в Брянской области были проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Технические специалисты МТС расширили телеком-инфраструктуру сразу в 27 районах региона. Теперь пользоваться цифровыми сервисами могут еще более 40 тыс. жителей малых и отдаленных населенных пунктов Брянской области. Расширение сети также позволило улучшить качество покрытия связью дорог, железнодорожных станций и сельских предприятий.

«Программа устранения цифрового неравенства и обеспечение связью малых и отдаленных сел – важная социальная задача. Мы продолжаем развивать сеть в населенных пунктах, которые находятся в отдалении от крупных административных центров и предприятий. Связь дает возможность жителям улучшить уровень цифрового комфорта – с приходом связи и мобильного интернета брянцы получают возможности для онлайн-обучения или дистанционной работы, а также удобный инструмент решения для множества вопросов при помощи сервисов госуслуг или онлайн-банкинга», - отметил директор МТС в Брянской области Максим Митькин.