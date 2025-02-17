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МТС ускорила интернет в концертном зале VK Stadium

ПАО «МТС» улучшила качество мобильной связи и интернета в концертном зале VK Stadium. Благодаря современной сети связи зрители, гости и сотрудники арены могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 300 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для улучшения покрытия и расширения пропускной способности сети специалисты компании задействовали внутреннюю антенно-распределительную систему, подключив к ней оборудование базовой станции сразу в трех частотных диапазонах LTE по технологии MIMO 2x2, которая позволяет более эффективно использовать частотный ресурс.

Установленное оборудование позволяет пользоваться мобильным интернетом на скорости до 300 Мбит/с и звонить, в том числе с использованием технологии VoLTE (передача голоса через интернет), на всей территории площадки, включая трибуны, танцевальный партер, VIP‑зоны и технические помещения.

«VK Stadium – популярная в Москве площадка стадионного уровня, способная вместить одномоментно несколько тысяч человек. Сегодня при посещении мероприятий зрителям нужен быстрый, а еще лучше – очень быстрый мобильный интернет. Чтобы посетители могли свободно и прямо с мероприятия делиться с близкими своими эмоциями и впечатлениями, мы установили на арене новое высокопроизводительное телеком-оборудование», — сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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