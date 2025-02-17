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Новосибирцы смогут оставлять чаевые сотрудникам колл-центров

МТС сообщает о запуске системы добровольных чаевых для сотрудников контактных центров. После завершения разговора абонент получит SMS-сообщение со ссылкой для отправки вознаграждения через партнерскую платформу. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Решение о внедрении системы чаевых компания приняла, проанализировав данные речевой аналитики MTS AI: как выяснилось, многие абоненты хотели бы иметь возможность поблагодарить сотрудников за хорошую работу. На первом этапе пилотный проект подтвердил свою востребованность: 90% сотрудников получают чаевые, а максимальная сумма перевода составила 1551 руб.

«Новая система придаст дополнительный стимул для улучшения качества обслуживания. Мы хотели бы, чтобы как можно больше клиентов и сотрудников чувствовали свою значимость, а получение благодарности вдохновляли нас на еще большее внимание к каждому запросу. МТС продолжает совершенствовать клиентский опыт, внедряя инновационные решения, которые делают жизнь клиентов и сотрудников компании лучше. Запуск системы чаевых — это еще один шаг к созданию экосистемы, где технологии служат людям», — отметила вице-президент МТС по клиентскому опыту и сервису Татьяна Мудрецова. — МТС остается верной принципу клиентоцентричности, оперативно реагируя на запросы пользователей и стремясь сделать их опыт взаимодействия с компанией максимально комфортным и приятным. Внедрение системы чаевых — это возможность укрепить эмоциональную связь между клиентами и сотрудниками, делая сервис более персонифицированным и качественным».

Система чаевых будет поэтапно внедрена во все направления клиентского сервиса экосистемы МТС.

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