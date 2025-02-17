Пользователи «Яндекс Путешествий» получат баллы «Плюса» за рекомендации

«Яндекс Путешествия» запускают реферальную программу для пользователей. Для участия достаточно иметь активную подписку «Яндекс Плюс» и делиться с друзьями подборками любимых отелей, ресторанов и других локаций. За успешные рекомендации можно получить в общей сложности до шести тыс. баллов «Плюса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы порекомендовать подборку, нужно перейти в раздел «Мои места», выбрать список и нажать кнопку «Поделиться». Уникальную ссылку можно скопировать или сразу отправить в мессенджер. Друг, который перейдёт по ссылке и забронирует любой отель или апартаменты в «Яндекс Путешествиях», получит промокод номиналом 600 руб. — он пригодится для оплаты жилья в следующей поездке.

Пользователь, который поделился своей подборкой, в свою очередь, получит 600 баллов «Плюса». Они придут в течение двух дней после окончания путешествия друга. Потратить их можно в сервисах «Яндекса»: «Яндекс Go», «Еде», «Маркете», «Лавке», «Афише» и других. Вознаграждение будет начислено за первые 10 успешных рекомендаций.

«В 2023 г. мы запустили партнерскую программу для блогеров, а теперь сотрудничать с сервисом и получать бонусы может любой путешественник. По нашим данным, рекомендации друзей и знакомых — один из основных источников идей для путешествий. Мы запускаем реферальную программу, чтобы пользователи могли делиться идеями и рекомендациями с выгодой для себя», — сказала руководитель партнерской программы «Яндекс Путешествий» Анна Самаркина.

«Мои места» — это раздел в «Яндекс Путешествия»х, в котором можно сохранять подборки отелей, ресторанов, музеев и других интересных локаций. Списками удобно делиться с друзьями или с теми, с кем отправляешься в совместное путешествие.