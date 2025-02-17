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SberPay помог жителям СЗФО оплатить покупки на 110 млрд руб. в 2024 году

В 2024 г. объем платежей через сервис SberPay на Северо-Западе превысил 110 млрд руб., что почти вдвое превышает показатель 2023 г.. Количество транзакций также увеличилось в два раза, достигнув отметки в 116 млн операций. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Наибольшей популярностью в Северо-Западном федеральном округе сервис пользуется в Санкт-Петербурге, где общий объем платежей превысил 93 млрд руб. Также SberPay используют жители Калининградской (1,7 млрд руб.) и Ленинградской областей (1,4 млрд руб).

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Глобальные изменения дополнительно стимулировали «Сбер» к развитию собственных платежных технологий – во многом мы были первыми в стране в этом направлении, возвращая людям привычные и надежные способы оплаты покупок, и продолжаем интегрировать эти сервисы в экономику и городскую среду. Например, в начале этого года внедрили возможность оплаты парковок в Санкт-Петербурге через SberPay, и этот процесс теперь стал более быстрым и комфортным».

Сервис SberPay включает ряд платежных методов: онлайн-оплату в один клик без ввода данных банковской карты, оплату по QR-коду, оплату с помощью NFC для пользователей смартфонов с Android, а также инновационную «Оплату улыбкой» по биометрии.

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