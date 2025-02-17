«ТрансТелеКом» подключил к интернету технические библиотеки Забайкальской железной дороги

Компания «ТрансТелеКом» завершила работу над проектом по улучшению доступа к информации и образовательным ресурсам для посетителей технических библиотек Забайкальской железной дороги. В рамках проекта сотрудники макрорегиона Сибирь компании «ТрансТелеКом» обеспечили услугой 20 библиотек, расположенных в различных населенных пунктах, в том числе удаленных, по всему Забайкальскому краю и Амурской области. Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

Теперь читатели могут пользоваться интернетом при посещении библиотеки, что делает образовательную среду более доступной. Подключение к сети осуществляется с обязательной авторизацией, что соответствует современным требованиям законодательства и обеспечивает безопасность пользователей.

«Срок реализации проекта по подключению двадцати библиотек Забайкальской железной дороги был очень сжатый. Это стало некоторым вызовом для нас, учитывая географию сибирских регионов, температурный режим, удаленность населенных пунктов. Работы выполнены в полном объеме, с соблюдением всех требований и пожеланий наших заказчиков», - сказала Ольга Левус, директор макрорегиона Сибирь компании «ТрансТелеКом».

Основными приоритетными направлениями деятельности технических библиотек Забайкальского центра научно-технической информации и библиотек являются обеспечение информационно-аналитического и справочно-библиографического обслуживания работников железнодорожной отрасли, содействие повышению их квалификационного уровня и информационной культуры. Центр информирует о результатах научных исследований и разработок, о решениях актуальных научно-технических, экономических, производственных и социальных проблем отрасли, обобщая передовой отечественный и зарубежный опыт работы железнодорожного транспорта. Новые технические возможности дорожных библиотек полигона Забайкальской железной дороги расширяют потенциал для ее посетителей и сотрудников.