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Аудитория нейросетей в сервисах Mail превысила 5 млн пользователей

В сервисах Mail (входит в VK) совокупная аудитория генеративных нейросетей превысила 5 млн уникальных пользователей. В топе запросов к ИИ — краткий пересказ входящих писем, написание уникальных текстов и генерация поздравлений. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Всего в сервисах Mail представлено шесть сценариев генеративного ИИ: пересказ входящих писем и текста, генерация уникального текста и идей, написание постов для социальных сетей и создание поздравлений. Наиболее популярным запросом к генеративному ИИ стала суммаризация писем в «Почте»: нейросеть самостоятельно собирает короткий пересказ входящего и выделяет главное. 90% запросов пользователей Mail приходятся на эту функциональность. Также в топ входят создание текста на заданную тему в «Заметках» и генерация креативных поздравлений в «Календаре». Чаще всего запросы к ИИ поступают от пользователей на платформе Android — 77%. Устройств этой операционной системы в два раза больше, чем на iOS.

«Разработанный нами функционал на базе генеративных моделей освобождает пользователей от рутинных задач и позволяет сосредоточиться на более важных аспектах работы. Мы видим востребованность данных сценариев и продолжаем работать над ними, чтобы в скором времени представить новые функциональности на базе ИИ. В этом нам помогают усложнение моделей за счет механик внимания и обучение с подкреплением, а также исследования по улучшению пользовательского опыта», — сказал руководитель команды машинного обучения «Почты» и «Облака Mail» Дмитрий Меркушов.

Функции с генеративной нейросетевой моделью в сервисах Mail были запущены в феврале 2024 г. В конце 2024 г. сервисы Mail стали умнее и эффективнее благодаря обновленному генеративному искусственному интеллекту. Улучшения были сделаны на основе обратной связи. Благодаря обновленным моделям доля позитивного фидбека от пользователей выросла на 25%.

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