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Авторизоваться в веб-версии «СберБизнеса» предприниматели могут по QR-коду

Пользователям «СберБизнеса» стало проще входить в веб-версию интернет-банка — теперь сделать это можно по QR-коду. Предпринимателям больше не нужно вспоминать и вводить и пароль. При этом вход в интернет-банк остается защищенным и безопасным. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Все, что нужно предпринимателю, — установленное мобильное приложение «СберБизнес» (версия от 3.63.0 и выше). QR-код можно считать как обычной камерой смартфона, так и сканером QR-кода в разделе «Профиль» приложения «СберБизнес».

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Мобильное приложение «СберБизнес» — это полноценный рабочий инструмент для российских предпринимателей, который ничем не уступает веб-версии. Однако иногда нужно поработать с информацией на большом экране. На компьютере это удобнее, чем в смартфоне. Ежемесячно в веб-версию интернет-банка совершается не менее 40 млн сессий входа. Поэтому мы организовали вход по QR-коду, чтобы упростить этот процесс. Мы продолжим улучшать наши сервисы, чтобы предпринимателям было максимально удобно и комфортно с ними работать».

Как показывает статистика, 53% зарегистрированных в «СберБизнесе» российских предпринимателей ведут бизнес исключительно с помощью мобильного приложения. 47% клиентов пользуются как приложением в смартфоне, так и веб-версией.

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