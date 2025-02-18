«Авто.ру» добавил автоматический расчет ставки транспортного налога

На «Авто.ру» в карточке объявления о продаже автомобиля теперь указан размер транспортного налога с учетом ставок и льгот, действующих в регионе, в котором размещено предложение. Данное изменение будет особенно полезно для потребителей, интересующихся гибридами, в которых бензиновый мотор крутит только генератор. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Сегодня в России официально продается более 20 моделей автомобилей, оснащенных гибридной силовой установкой, то есть имеющей в своем составе электромотор и аккумуляторную батарею помимо двигателя внутреннего сгорания. Интерес к этому классу транспортных средств значительно увеличился за последние два года. С 2023 г. объем предложения на «Авто.ру» в этом сегменте возрос более чем в четыре раза. Одной из причин этой популярности является возможность стать обладателем современного, мощного и экологичного автомобиля, и при этом сэкономить на оплате топлива и транспортного налога.

В 2025 г. в 26 регионах России действуют льготы, которые полностью освобождают владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. В некоторых областях они действуют при условии, что мощность двигателя не превышает определенный порог. Иной подход действует в отношении гибридных автомобилей. Существуют несколько вариантов организации силовой установки, но независимо от него ставка налога рассчитывается по суммарной мощности. Однако законодатели сделали исключение для схемы последовательного гибрида, где ДВС не имеет связи с колесами, а приводит в действие только генератор, заряжающий батарею. В ней для расчета размера платежа учитывается только 30-минутная максимальная мощность электродвигателей, а не пиковая отдача всей установки.

Разобраться во всех существующих вариантах может быть непросто, поэтому в «Авто.ру» теперь каждое объявление сопровождается отдельной строкой с указанием точного размера ежегодной ставки транспортного налога для конкретного автомобиля с учетом действующих в регионе продажи льгот для машин с альтернативной силовой установкой. Таким образом, пользователи сразу могут оценить размер обязательных отчислений, который им предстоит в случае покупки.