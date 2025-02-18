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«МегаФон» наращивает интернет-скорости в районах Сахалина

Жители Корсаковского района на Сахалине теперь могут быстрее загружать данные на мобильные устройства. В городе Корсаков и селе Охотское инженеры «МегаФона» провели рефарминг и увеличили скорость интернета на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рефарминг — перевод свободных частот сети третьего поколения на работу в диапазонах 4G. Это дает возможность увеличить скорость мобильного интернета на существующей сети, без дополнительного строительства.

Специалисты выполнили работы в городе Корсаков и селе Охотское, где проживает около 35 тыс. местных жителей. Переход на современные частоты обеспечил более высокие интернет-скорости, а также возможность для пользователей совершать голосовые вызовы по технологии VoLTE с быстрым соединением и четким звуком во время разговора. В Корсаковском районе оператор оптимизировал работу 40% базовых станций.

В этом году по программе рефарминга в Сахалинской области на сети «МегаФона» также была улучшена мобильная связь в селах Сокол, Петропавловское, Дачное. Более высокие интернет-скорости стали доступны абонентам на всей территории поселений.

«Мы последовательно переводим свободные частоты в стандарт LTE на территории Сахалинской области. Новые, более высокие скорости мобильного интернета, позволяют жителям активно выходить в Сеть. Улучшение качества связи дает возможность широко пользоваться государственными услугами и другими цифровыми сервисами, без которых уже сложно представить повседневную жизнь современного человека», — сказала директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

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