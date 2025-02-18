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МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток

ПАО «МТС» при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) построила базовые станции в Антарктиде на двух полярных станциях — Восток, где находится южный полюс холода, и Мирный. Теперь мобильной связью МТС обеспечены полярники всех пяти круглогодично действующих российских станций в Антарктическом регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС единственная среди российских операторов развернула сеть сотовой связи на «полюсе холода» планеты — в новом зимовочном комплексе (НЗК) антарктической станции Восток. Инженеры МТС разработали современное техническое решение с учетом особенностей климата полярной станции и планировки комплекса. Связь внутри здания обеспечивается одновременно внутренними антеннами и излучающим кабелем. Такой же кабель МТС использовала при строительстве сети в тоннелях петербургского метро. За короткий срок в помещениях зимовочного комплекса было смонтировано около километра коаксиального кабеля и более 30 антенн. Реализованное решение гарантирует «мягкое» радиопокрытие, позволяющее пользоваться услугами связи без угрозы здоровью полярников, постоянно находящихся в здании НЗК. Связь за пределами комплекса на несколько десятков километров обеспечивается внешней всепогодной антенной.

Развертывание базовой станции на полярной станции Мирный позволило сделать доступной мобильную связь в одном из самых важных с точки зрения научных исследований и самых опасных уголков Антарктиды. Берег материка в этом районе представляет собой снежно-ледяной барьер высотой до 20 метров, а район выхода на ледяной купол покрыт большим количеством глубоких трещин. Связь стандарта GSM для полярников на Мирном заработала на всей территории станции, включая стоянку судов.

«МТС продолжает развивать телеком-сеть в одном из самых климатически сложных и важных для науки регионов – Антарктиде. В этот раз перед нами стояла амбициозная задача: обеспечить мобильной связью новый зимовочный комплекс на станции Восток. В сжатые сроки петербургские инженеры вместе с коллегами из Коми и Новосибирска построили сеть, и теперь связь внутри комплекса одновременно обеспечивают специальные радиоантенны и излучающий кабель. Еще мы запустили голосовую связь на полярной станции Мирный. Оба проекта в Антарктике требовали серьезной подготовки, и слаженная работа и экспертиза наших специалистов вместе с ААНИИ привели к главному результату — полярники могут созваниваться, обмениваться сообщениями в мессенджерах в любое время с коллегами, близкими, друзьями. Для инженеров и исследователей, подолгу работающих на полярных станциях, важно оставаться на связи с «большой землей». Наше многолетнее сотрудничество с ААНИИ подтверждает, что нужно постоянно заниматься цифровизацией Антарктиды: развивать инфраструктуру на полярных станциях для ученых, инженеров, изучающих этот удивительный регион», — сазал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Строительство сети сотовой связи на обеих станциях МТС проводилось в рамках совместного проекта с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ) в составе 70-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Перед отправлением в Антарктиду инженеры МТС прошли подготовку, включая восхождение на Эльбрус, поскольку работать предстояло в экстремальном климате и условиях высокогорья. Станция Восток находится на высоте 3488 метров над уровнем моря, и именно здесь в 1983 г. была зафиксирована самая низкая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений: -89,2 °C.

«Завершен еще один важный этап нашего масштабного плана по модернизации действующей полярной инфраструктуры. Мы стремимся создать для полярников комфортные условия для работы и жизни в суровых и максимально удаленных уголках планеты, обеспечить возможность поддерживать привычные социальные связи. Со станции в Антарктиде сегодня можно позвонить, используя «домашний» тарифный план, отправить фотографии или видео, связаться с друзьями по видеосвязи. Это не только помогает нам быть ближе, но и дает возможность больше узнать о самом загадочном континенте планеты», — сказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

МТС с 2020 г. развивает телеком-сеть в Антарктиде. На данный момент МТС обеспечивает голосовой связью и мобильным интернетом пять российских станций: Мирный, Восток, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен. На Беллинсгаузене и Прогрессе также развернута сеть NB-IoT для передачи данных комплекса устройств Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

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