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Ozon запускает программу монетизации трафика от блогеров

Маркетплейс Ozon открывает программу начисления бонусов для продавцов, которые рекламируют свои товары в Telegram и «ВКонтакте». За рекламу товара с Ozon в любом из нескольких тысяч блогов и пабликов в соцсетях предприниматели получат вознаграждение в виде бонусов, которые можно потратить на продвижение внутри платформы. Проект поможет продавцам увеличить продажи, а маркетплейсу – привлечь дополнительную аудиторию покупателей. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Предприниматели могут выбрать подходящий блог из базы авторов на сайте. Сейчас в подборке несколько тысяч каналов разного размера с высокой вовлеченностью подписчиков. Также специалисты маркетплейса учитывали тематику блогов, чтобы продавцы разных категорий товаров смогли найти подходящего автора для продвижения своих брендов.

Продавец самостоятельно выбирает блог из списка и договаривается о публикации. Чтобы получить бонус, предприниматель загружает ссылку на пост в специальную форму в личном кабинете. Маркетплейс проверит публикацию на соответствие требованиям и начислит бонусы. Если предприниматель хочет продвигать свои товары у другого автора, он может оставить предложение в форме на сайте — Ozon проверит блог и добавит его в подборку, если он соответствует критериям качества аудитории и показателей вовлеченности.

Размер кешбэка от Ozon зависит от размера аудитории блога: чем больше подписчиков, тем больше бонусов получит продавец. Вознаграждение за публикацию во «ВКонтакте» варьируется от 8 до 60 тыс. баллов, в Telegram – от 3,2 до 34 тыс. Точное количество бонусов указано на сайте проекта. Продавцы смогут потратить 70% бонусов на «Трафареты», «Вывод в топ» и медийную рекламу, остальные 30% — только на медийную рекламу.

Первая волна программы продлится с 17 февраля по 31 марта 2025 г. – маркетплейс начислит бонусы за все посты, которые выйдут в течение этого периода и будут соответствовать правилам. Компания планирует продлить программу, если инструмент будет пользоваться популярностью у продавцов.

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