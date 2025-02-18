CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Рынок морских грузоперевозок получил цифровую платформу для расчета стоимости фрахта

Рынок морских грузоперевозок получил цифровую платформу для расчета стоимости фрахта. С помощью сервисов XMARINEIQ специалисты могут экономить часы на расчетах стоимости рейса и сталийного времени.

Цифровая платформа XMARINEIQ — набор сервисов для судовладельцев, судовых брокеров и логистов. Инструменты платформы позволяют до нескольких минут сократить время на расчеты, необходимые для заключения и исполнения договора фрахта: это расчет сталийного времени и стоимости рейса в зависимости от множества параметров.

Привычные для специалистов отрасли инструменты расчетов, такие как сложные электронные таблицы, перестали отвечать требованиями рынка. Для работы с ними требуется постоянный доступ к рабочему компьютеру и высокий уровень внимания при вводе данных, а на сами расчеты уходят часы рабочего времени.

Платформа включает три сервиса:

SearouteIQ — инструмент для расчета стоимости рейса. За три минуты рассчитывает стоимость фрахта в сутки или стоимость за единицу груза, при этом учитывает более 30 параметров, таких, как стоимость топлива, вид груза, различные задержки и др. В сервисе реализовано автоматическое определение расстояний между портами, а также приложение строит графики зависимости стоимости рейса от различный факторов, например, от изменения цен на топливо.

LaytimeIQ — позволяет считать сталийное время, то есть фактическое время нахождения судна в порту на период погрузки и разгрузки, и оценивать сумму доплат или возврата средств в случае расхождений со временем, предусмотренным договором. Система упрощает ввод данных за счет уже имеющихся в системе предварительных расчетов типовых договоров. Это не только ускорят расчеты, но и сокращает процент ошибок, искажающих результат.

LaytimeIQ AI+ — полностью автоматизированный расчет сталийного времени с использованием искусственного интеллекта. Пользователю потребуются загрузить в систему два документа — чартер (договор фрахта) и стейтмент (документ, который содержит фактически данные о времени прибытия судна в порт, использования сталийного времени, перерывах и простоях при погрузке или разгрузке). Нейросеть анализирует их и рассчитывает сумму к возврату или доплате за фактическое время нахождения судна в порту если оно отличается от указанного в договоре фрахта.

«Как подразделение компании, которая более 10 лет занимается морскими грузоперевозками, мы на собственном опыте знаем о том, сколько времени уходит на расчет стоимости рейса и о каких суммах идет речь при расчете сталийного времени — в этом процессе не должно быть ошибок, — сказал Василий Глушков, руководитель сервиса XMARINEIQ. — Мы вложили в этот сервис все свои знания, всю экспертизу и сделали его максимально простым и интуитивно понятны — мы даже не стали писать инструкцию для пользователей. Сервис максимально снимает нагрузку с пользователя, ему не нужно вводить десятки параметров — мы добавили готовые расчеты для типовых договоров фрахта, актуальные для морских перевозок индексы, расстояния между портами и другую информацию, которая необходима при расчетах. Если быть честным, то изначально мы создавали сервис для себя. А сейчас мы предлагаем его рынку — нашим коллегам, партнерам и даже конкурентам».

SearouteIQ уже доступен на веб-платформе и Android, а версия для iOS появится 20 марта 2025 г. Расчет сталийного времени, LaytimeIQ, будет доступен с 1 марта 2025 г. в веб-версии и для Android-устройств. Приложение для iOS планируется к выходу 20 марта 2025 г., пока пользователи Apple могут работать с адаптивной веб-версией.

Версия LaytimeIQ AI+ с искусственным интеллектом появится с 1 июня 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером

ИТ-эксперты объяснили, откуда в государственных базах данных США взялись получатели пособий с возрастом 350 лет

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

Пивоваренная компания «Балтика» отказывается от MS Office и переходит на «Яндекс 360»

Добавление ИИ в Siri на iPhone и Mac откладывается. Проблемы с точностью ответов и с техническими сбоями

Пока власти гоняют майнеров по всей России, они спокойно добывают биткоины на государственных ПК

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще