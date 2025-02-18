«VK Реклама» адаптировала кабинет для китайской аудитории

В «VK Рекламе» стал доступен китайский язык - на него можно перейти в настройках личного кабинета. Пользователям доступны те же функции, что и российским резидентам, в том числе инструменты автогенерации текстовых, визуальных и видео креативов. При создании рекламных текстов будет достаточно ввести запрос с описанием уникального товарного предложения (УТП) на китайском языке, генеративный ИИ обработает запрос и самостоятельно переведет тексты на русский. Об этом CNews сообщили представители VK.

На первоначальном этапе китайский язык будет доступен для кабинетов рекламодателей и клиентских кабинетов агентств. Адаптация сервиса «VK Реклама» будет продолжаться с учетом запросов азиатских рекламодателей. В частности планируется доработать перевод таких компонентов кабинета как статусы модерации, справочную информацию и некоторые другие элементы рекламного портала, сейчас они отображаются на английском языке.

«Мы видим растущий интерес к нашим рекламным технологиям и увеличение инвестиций в продвижение на наших платформах со стороны китайских рекламодателей. В 2024 г. они потратили в «VK Рекламе» более 2,2 млрд руб., это в почти в три раза больше, чем годом ранее. При этом в IV квартале 2024 г. — более 750 млн руб. Мы хотим сохранить такую динамику, в том числе за счет адаптации и упрощения работы с рекламными инструментами для пользователей из Китая», – отметил директор по продукту «VK Реклама» Яков Стинский.

Самой популярной и быстрорастущей категорией среди китайских рекламодателей стали игры. Среди других востребованных категорий «Отдых и развлечения», «Е-коммерция», СМИ, «Бытовая техника и электроника».