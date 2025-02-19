«Авиасейлс для бизнеса» вышел на рынок Белоруссии

Сервис для организации командировок «Авиасейлс для бизнеса» стал доступен в Белоруссии. Это первый выход продукта на новый рынок за пределами России. Теперь белорусские компании смогут бронировать авиабилеты и жилье для командировок с помощью знакомого интерфейса «Авиасейлс». Сервис бесплатный — абонентской платы и минимальных платежей нет. Об этом CNews сообщили представители «Авиасейлс».

«Деловые поездки между Россией и Белоруссией — обычная практика, бизнесы активно сотрудничают. Это подтверждается цифрами: в 2024 г. количество командировок из России в Белоруссию выросло на 94% по сравнению с 2023 г. “Авиасейлс для бизнеса” поможет компаниям упростить организацию поездок и сократить затраты. Сервис делает процесс бронирования прозрачным, избавляет от лишней бюрократии, а тревел-политики помогают эффективно управлять расходами», — сказал Иван Бойцов, руководитель «Авиасейлс для бизнеса».

В «Авиасейлс для бизнеса» доступно все для организации командировки в одном месте: бронирование жилья и поездок на самолетах, поездах и междугородных автобусах, оформление визового сопровождения и страховки.

Чтобы зарегистрироваться в сервисе, представителю бизнеса нужно ввести учетный номер плательщика (УНП) или название компании. Остальные данные загрузятся автоматически.