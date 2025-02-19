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«Иль де ботэ» и Eshopmedia запускают ретейл-медиа платформу

Eshopmedia и сеть магазинов парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» запускают платформу для автоматизации продажи рекламы на сайте и в мобильном приложении. Проект реализован на базе собственной adtech-платформы Eshopmedia. Об этом CNews сообщили представители Eshopmedia.

Платформа позволит брендам, представленным в «Иль де ботэ», привлекать больше покупателей: реклама таргетируется на целевых пользователей и ведет их на карточку товара. Eshopmedia станет эксклюзивным партнером по продаже программатик-инвентаря «Иль де ботэ» и предложит брендам множество форматов как банерной, так и товарной рекламы с возможностью таргетинга по геолокации и интересам. Рекламодателям станут доступны более 10 разных инструментов: интеграции на основных страницах на пути пользователя, включая интеграции в карточках товара, страницах категорий и корзине, баннеры на страницах категорий, а также автоматизация маркировки рекламы в ОРД.

«"Иль де ботэ" – премиальная бьюти-площадка. Нам доверяют сотни тысяч клиентов. Наша аудитория – это лояльные и платежеспособные клиенты со средним чеком от 8 тыс. руб. Новая ретейл-медиа платформа «Иль де ботэ» даст прямой доступ брендам к целевой аудитории и сделает рекламные вложения максимально эффективными», – сказала Мария Охулкова, директор отдела электронной коммерции «Иль де ботэ».

Eshopmedia предложит поставщикам «Иль де ботэ» полный сервис от формирования стратегии до глубокой аналитики по проекту. При этом технологическая платформа представляет собой self-service инструмент с доступом в рекламный кабинет для настройки или контроля показателей эффективности размещений в режиме реального времени: показы, клики, заказы, расход, выручка в штуках и рублях — с post-view (30 дней) и post-click (14 дней) атрибуцией. Платформа поддерживает CPM и СPC модели продажи трафика. А также с момента запуска доступны как click in, так и набирающий популярность click out формат.

«Большое количество доступных инструментов на новой платформе дает возможность экспериментировать и находить самые эффективные решения для продвижения бьюти-брендов. В том числе ориентироваться на перфоманс и продажи», – сказала Надежда Шилова, CEO Points:Ecom и сопредседатель комитета по E-retail Media АРИР.

Согласно прогнозам Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) по рынку ретейл-медиа, в 2025 г. объем онлайн-сегмента вырастет на 45% по сравнению с 2024 г. и составит 413 млрд руб.

«Российский рынок бьюти-продукции динамично развивается. Это связано с ростом интереса потребителей к уходовым товарам. Ассортимент продукции становится все более разнообразным, а на рынке появляются новые игроки, что усиливает конкуренцию. Согласно прогнозу гендиректора INFOLine, за 2024 г. показатели роста рынка косметики и парфюмерии может составить не менее 16%, достигнув 1,1 трлн руб. Сейчас основную роль на этом рынке играют крупные маркетплейсы, но мы видим, что нишевые игроки набирают популярность у рекламодателей и брендов, так как именно на этих площадках стабильная и понятная целевая аудитория с растущим средним чеком и высокой лояльностью», – сказала Лариса Юстус, коммерческий директор Eshopmedia.

В октябре 2024 г. Eshopmedia с аптечной сетью «Апрель» запустили платформу для автоматизации продажи рекламы на своем сайте и в мобильном приложении.

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