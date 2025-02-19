CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Шахтах Ростовской области

Цифровые ресурсы, тяжелое видео и миллионы фото стали загружаться быстрее в смартфонах и планшетах более 220 тыс. горожан. «МегаФон» установил в населенном пункте дополнительное телеком‑оборудование с поддержкой сети четвертого поколения (4G). Теперь скорость передачи данных достигает порядка 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает высокое качество покрытия во всех частях города. Преобразования коснулись жилых кварталов, образовательных учреждений, зон отдыха, а также промышленной территории. Особое внимание специалисты уделили станции «Шахтная», где проходит Северо-Кавказская железная дорога и ежегодно проезжают тысячи туристов.

С начала 2025 г. дата‑трафик в городе вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Сейчас обладатели сим‑карт «МегаФона» могут без задержек скачивать до 10 фильмов и 15 приложений в час, а также общаться по видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.

Расширение инфраструктуры обеспечило и комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет сохранять кристально чистый звук во время звонков при одновременном скачивании файлов с того же устройства или общения в мессенджерах. Как показывает статистика на основе обезличенных данных пользователей, горожане охотно разговаривают с помощью LTE — 52% вызовов в Шахтах совершается в сетях четвертого поколения.

«Если еще год назад жителям и гостям города достаточно было 26 ГБ данных на абонента, то теперь среднемесячное потребление превышает 32 ГБ. Поэтому мы регулярно обновляем действующее оборудование и запускаем новое для сохранения надежности сети на фоне возрастающей абонентской базы и активности использования цифровых сервисов», — отметил Василий Темнов, технический руководитель «МегаФона» в Ростовской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Названы главные киберугрозы 2025 года для России

Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

Западные киностудии начали переговоры с российскими онлайн-кинотеатрами

Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть

Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером

ИТ-эксперты объяснили, откуда в государственных базах данных США взялись получатели пособий с возрастом 350 лет

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще