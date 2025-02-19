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«МТС Линк» и Ассоциация негосударственного образования заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

«МТС Линк», экосистема сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы, и Ассоциация негосударственного образования (АСНОБР), объединение частных образовательных учреждений России, объявляют о начале сотрудничества в области цифровизации отрасли. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Основная цель партнерства — содействие цифровому развитию образования. Совместные усилия сторон будут направлены на улучшение качества образовательных услуг в негосударственных учреждениях всех уровней, от детских садов до вузов. Обмен знаниями и ресурсами ускорит внедрение инноваций в процесс обучения. В частности, «МТС Линк» и АСНОБР планируют организацию совместных проектов и мероприятий — конференций, круглых столов, вебинаров, подкастов. Для собственных онлайн-мероприятий Ассоциация планирует использовать платформу «МТС Линк».

Соглашение о сотрудничестве было подписано 18 февраля 2025 г.

«Технологии помогают улучшать качество обучения, и мы благодарны «МТС Линк» за поддержку и активное сотрудничество в этом направлении. Негосударственные образовательные учреждения часто являются инноваторами: первыми тестируют и внедряют новые сервисы и с готовностью делятся опытом с остальными участниками рынка. Мы рассчитываем, что партнерство с «МТС Линк» позволит нам оперативно узнавать об инновациях и применять их на практике, ускоряя развитие сектора в целом, и станет важным шагом на пути к подготовке будущих поколений к успешной жизни в цифровом мире», — отметил заместитель председателя Ассоциации негосударственного образования Роман Султанов.

«Частный сектор играет важную роль в развитии образовательной системы страны. Мы рады присоединиться к реализации стратегии АСНОБР в этом направлении. Наши совместные усилия помогут заложить прочный фундамент для развития инновационных образовательных практик. Это создаст условия для подготовки будущих поколений, которые будут способны адаптироваться к быстро меняющемуся миру и успешно конкурировать в глобальной экономике. Современные подходы и цифровые технологии откроют новые возможности для обучения, улучшат доступность образования и обеспечат более высокий уровень подготовки учащихся всех возрастов», — отметила руководитель направления по работе с организациями образования «МТС Линк» Ольга Артеменко.

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