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МТС провела масштабное обновление LTE-сети в крупных населенных пунктах Амурской области

ПАО «МТС» сообщает о завершении очередного этапа работ по обновлению сетевой инфраструктуры в Амурской области. В результате скорость мобильного интернета для почти 40% амурчан, проживающих в городах и селах области, возросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сетевая инфраструктура развернута в 33 населенных пунктах области, среди которых Белогорск, Райчихинск, Свободный, Шимановск, Завитинск, Сковородино, Зея, Магдагачи, Архара, Новобурейский, Серышево, Ерофей Павлович, Февральск. Скорости мобильного интернета и емкость сети LTE выросли также для жителей малочисленных сел, например, Черниговки, где проживает почти 400 человек. Добавление новых частот позволило снизить нагрузку на сетевое оборудование, повысить скоростные и качественные параметры и обеспечить комфортный доступ к привычным цифровым сервисам.

«МТС проводит масштабную модернизацию сети в Амурской области, в ходе которой для пользователей экосистемы будет увеличена скорость передачи данных. Особое внимание уделяется местам наибольшей концентрации активных пользователей интернета – это транспортные узлы и магистрали, туристические локации и крупные населенные пункты области. Мы продолжаем развивать и совершенствовать сетевую инфраструктуру региона, и в ходе следующего этапа модернизации будет обновлена и расширена LTE-сеть в областной столице», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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