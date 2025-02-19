МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток

МТС при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) построила базовые станции в Антарктиде на двух полярных станциях — Восток, где находится южный полюс холода, и Мирный. Теперь мобильной связью МТС обеспечены полярники всех пяти круглогодично действующих российских станций в Антарктическом регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС единственная среди российских операторов развернула сеть сотовой связи на «полюсе холода» планеты — в новом зимовочном комплексе (НЗК) антарктической станции Восток. Инженеры МТС разработали современное техническое решение с учетом особенностей климата полярной станции и планировки комплекса. Связь внутри здания обеспечивается одновременно внутренними антеннами и излучающим кабелем. Решение дает «мягкое» радиопокрытие, позволяющее пользоваться услугами связи без угрозы здоровью полярников, постоянно находящихся в здании НЗК. Связь за пределами комплекса на несколько десятков километров обеспечивается внешней всепогодной антенной.

Развертывание базовой станции на полярной станции Мирный позволило сделать доступной мобильную связь в одном из самых важных с точки зрения научных исследований и самых опасных уголков Антарктиды. Берег материка в этом районе представляет собой снежно-ледяной барьер высотой до 20 метров, а район выхода на ледяной купол покрыт большим количеством глубоких трещин. Связь стандарта GSM для полярников на Мирном заработала на всей территории станции, включая стоянку судов.

В компании уточнили, что оба проекта в Антарктике требовали серьезной подготовки, и слаженная работа и экспертиза специалистов МТС вместе с ААНИИ привели к результату — полярники могут созваниваться, обмениваться сообщениями в мессенджерах в любое время с коллегами, близкими, друзьями. Для инженеров и исследователей, подолгу работающих на полярных станциях, важно оставаться на связи с «большой землей».

Строительство сети сотовой связи на обеих станциях МТС проводилось в рамках совместного проекта с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ) в составе 70-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Перед отправлением в Антарктиду инженеры МТС прошли подготовку, включая восхождение на Эльбрус, поскольку работать предстояло в экстремальном климате и условиях высокогорья. Станция Восток находится на высоте 3488 метров над уровнем моря, и именно здесь в 1983 г. была зафиксирована самая низкая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений: -89,2 °C.

МТС с 2020 г. развивает телеком-сеть в Антарктиде. На данный момент МТС обеспечивает голосовой связью и мобильным интернетом пять российских станций: Мирный, Восток, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен. На Беллинсгаузене и Прогрессе также развернута сеть NB-IoT для передачи данных комплекса устройств Арктического и антарктического научно-исследовательского института.