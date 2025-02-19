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От железной дороги до цифровых магистралей: «МегаФон» ускорил интернет в Шарье

В смартфонах 20 тыс. горожан одного из райцентров Костромской области скорость мобильного интернета выросла на 20%. Специалисты «МегаФона» запустили в работу новое оборудование связи и обеспечили устойчивый сигнал LTE в жилых микрорайонах Шарьи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Шарья — развитый промышленный город в восточной части Костромской области, он находится примерно на одинаковом расстоянии (~300 км) от Костромы, Нижнего Новгорода, Кирова и Великого Устюга. Своим основанием и развитием город Шарья обязан железной дороге, проложенной здесь в начале прошлого века. Чтобы жители города могли пользоваться интернетом на комфортных скоростях оператор построил новую сетевую инфраструктуру в высокочастотном диапазоне LTE. Новое оборудование обеспечивает абонентов стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 45 Мбит⁄с.

Модернизация и строительство новых объектов связи позволили усилить 4G-покрытие во втором и третьем жилых микрорайонах, Квартале Коммуны и Ленинском. В конечном итоге увеличилась емкость сети и значительно выросла скорость передачи данных, что гарантирует жителям стабильную работу всех современных цифровых сервисов, а также позволяет общаться и делиться контентом в соцсетях со своими друзьями и близкими.

«В Шарье позитивные изменения сразу отразились на показателях использования связи. После проведения модернизации в райцентре прокачали на 18% больше трафика и потратили на разговоры на 15% больше минут, чем за тот же период годом ранее. Уверен, что наша работа по улучшению качества связи в городе сделает комфортнее пребывание в нём не только местных жителей, но и туристов», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

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