«Яндекс Музыка» запустила для каждого слушателя персональный рейтинг самых прослушиваемых артистов

«Яндекс Музыка» продолжает развивать персонализацию приложения и укреплять связь слушателей с артистами. В разделе «Любимые исполнители» в коллекции пользователей появился новый блок «Ваш топ месяца» с рейтингом самых прослушиваемых артистов.

В нем можно посмотреть персональную статистику самых прослушиваемых исполнителей за месяц, а также узнать количество времени, проведенного за прослушиванием их музыки. При формировании списка артистов учитывается только время прослушивания треков, поэтому подписчики смогут сделать неочевидные для себя открытия относительно исполнителей, которых они слушали чаще всего.

Рейтинг артистов формируется на основе данных о прослушиваниях не только в мобильном приложении «Яндекс Музыки», но и на других платформах сервиса. Например, в десктопном приложении, веб-версии, а также на умных устройствах «Яндекса» с «Алисой» и Smart TV.

«Ваш топ месяца» также упрощает навигацию внутри приложения: пользователи могут быстро перейти из коллекции на страницу заинтересовавшего исполнителя, чтобы узнать о предстоящих концертах, будущих релизах и другой информации об артисте.