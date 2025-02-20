Девять из десяти платежей за мобильную связь клиенты столичного Сбербанка совершают онлайн

В 2024 г. клиенты Московского банка Сбербанка совершили более 169 млн транзакций по оплате услуг сотовой связи. При этом около 92% платежей были осуществлены с помощью онлайн-каналов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» или его веб-версию, перейти во вкладку «Платежи», выбрать раздел «Мобильная связь», ввести номер телефона и сумму платежа.

Сергей Лазарев, заместитель председателя Московского банка ПАО Сбербанк: «Жители столицы всегда выбирают надежность и удобство. Сегодня пополнить баланс телефона, а также совершить множество других необходимых платежей можно буквально в несколько кликов. А для того, чтобы всегда быть на связи, подключите услугу «Автоплатеж». Сервис проверяет баланс вашего телефона и, при его снижении до установленного порога, производит автоматическое пополнение. При подключении сервиса клиент может установить лимит списаний и контролировать расходы на сотовую связь».

Подключить услугу «Автоплатеж» можно в «Сбербанк Онлайн», а также с использованием устройства самообслуживания или при посещении офиса банка. Для подключения автоплатежа в мобильном приложении необходимо зайти в раздел «Платежи», затем в подраздел «Автоплатежи и автопереводы», после чего нажать кнопку «Подключить» и из предложенного перечня выбрать услугу «Мобильная связь».