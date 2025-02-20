«МегаФон» расширил и «прокачал» сеть связи в Новосибирске

Жители Новосибирска получили увеличенную скорость мобильного интернета, расширенное покрытие и емкость сети. Это стало возможным благодаря установке новых базовых станций и модернизации действующего телеком-оборудования «МегаФона» в столице Сибири. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новосибирск постоянно меняется. Застраиваются отдаленные жилые массивы, транспортные потоки смещаются, пополняется городское население. Жители соседних регионов едут сюда для учебы и работы. Высокие темпы роста города влияют и на развитие сети связи «МегаФона». «Цифровые» изменения непрерывно происходят и в левобережной, и правобережной части мегаполиса.

Оператор выполнил модернизацию телеком-оборудования во всех 10 районах города. Наибольшее число базовых станций – свыше 50 – обновлено в самом населенном районе – Ленинском. Количество жителей около 316 тыс. человек – это почти 19% от общего числа новосибирцев. При этом Ленинский является рекордсменом по количеству проживающей здесь молодежи. Университеты, общежития, сотни кафе, где отдыхают студенты, оказывают существенную нагрузку на сеть. Проведенные работы обеспечили новосибирцам более комфортный обмен информацией, общение в мессенджерах, просмотр видео и прослушивание музыки без зависаний.

Еще 50 обновленных базовых станций расположены в Октябрьском районе. Один из самых старинных и крупных районов является местом размещения таких промышленных гигантов как: «Новосибирский аффинажный завод», «Новосибхимфарм», Корпорация «Электросигнал», «Шоколадная фабрика «Новосибирская». Нагрузка на сеть в рабочие дни максимальная. Установка дополнительного оборудования позволила распределить ее между станциями и исключить проблемы на сети. Стабильный интернет и связь здесь – это возможность предприятий беспрепятственно внедрять новые технологии, продолжать цифровизацию бизнеса.

Модернизация проведена также в Кировском, Заельцовском, Калининском и Дзержинском районах. По 30 станций на каждую административную единицу. Еще 50 технически обновленных объектов расположены в Советском, Первомайском, Центральном и Железнодорожном районах.

Более трудоемкий пул работ – это строительство новых базовых станций. Свыше 10 смонтировано в Ленинском, Кировском, Октябрьском, Первомайском и Советском районах. Это территории, как новых жилых комплексов, так и участки старой застройки.

«В общей сложности инженеры «МегаФона» провели в черте города около 400 мероприятий, что повлияло на увеличение средней скорости загрузки информации – плюс 32%. Скорость выгрузки в свою очередь выросла почти в три раза. Такие характеристики передачи данных значительно расширяют возможности горожан не только в части решения рабочих вопросов, но и насущных, бытовых задач. Например, онлайн-оплата, запись к врачу и в госучреждения, отслеживание местонахождения ребенка, планирование путешествий, управление домашней техникой», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.