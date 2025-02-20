RuStore предоставит разработчикам новые инструменты продвижения приложений

Магазин приложений RuStore анонсирует интеграцию с платформой Asodesk — сервисом в области оптимизации мобильных приложений (ASO). Разработчики получат доступ к данным о позициях в поисковой выдаче и смогут автоматизировать ответы на отзывы и тегирование. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Asodesk предоставляет данные о трендовых запросах, аналитике источников трафика и обеспечивает автоматизированные инструменты мониторинга в рамках ASO-оптимизации, используя собственные алгоритмы обработки данных и рекомендательную систему. Эти инструменты помогут увеличить количество установок и привлечь новых пользователей через более эффективное продвижение. По запросу могут быть предоставлены дополнительные инструменты и интеграции.

Также у разработчиков появится возможность управлять отзывами. Они смогут оперативно отслеживать комментарии, выявлять ключевые проблемы и предложения от пользователей, а также автоматизировать процесс ответов. Это позволит не только улучшать качество приложений, но и повышать их рейтинг.

«В нашей консоли уже доступно более 16 сервисов для разработки и продвижения приложений. Благодаря интеграции инструментов Asodesk разработчики смогут легко применять технологии ASO для продвижения приложений в RuStore, — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Узнать подробности и ознакомиться с возможностями сервиса можно в консоли RuStore.