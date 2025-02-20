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В 2ГИС появилась функция создания совместных поездок, чтобы не потеряться в компании

Геосервис 2ГИС запустил новую функцию — «Совместные поездки», которая позволит не потеряться в компании во время путешествия или общего мероприятия. Функция полезна для коротких поездок, прогулок с друзьями или даже деловых мероприятий, когда нужно координироваться на ходу, но не хочется добавлять всех в друзья навсегда — все участники поездки смогут видеть друг друга на карте в течение ограниченного времени, а после завершения поездки информация исчезнет автоматически. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Как включить совместную поездку в 2ГИС

Нужно открыть приложение, перейти в раздел «Друзья на карте», нажать кнопку «ГО!» и создать событие — указать название, описание и выбрать длительность поездки: 24 часа, 3, 7 или 14 суток. Затем отправить ссылку на участие друзьям в любом мессенджере.

Все участники поездки будут отображаться на карте в течение выбранного времени, даже если они не являются друзьями в 2ГИС.

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2ГИС
В 2ГИС появилась функция создания совместных поездок, чтобы не потеряться в компании

«Мы понимаем, как важно оставаться на связи в движении, особенно когда вы путешествуете с друзьями или участвуете в общем мероприятии. С функцией совместных поездок мы сделали этот процесс максимально простым и ненавязчивым — теперь вам не нужно добавлять всех в друзья, чтобы не потерять друг друга на карте. Это решение, которое дает свободу и комфорт, сохраняя приватность», — сказал менеджер продукта Social в 2ГИС Семен Панин.

В любой момент можно скрыть свое местоположение или завершить поездку досрочно. А если поездка удалась, и участники захотели продолжить общение — всегда можно добавить новых знакомых в друзья прямо из карточки события.

Функция «Совместные поездки» доступна бесплатно для всех пользователей мобильного приложения 2ГИС. Чтобы воспользоваться функцией, нужно обновить приложение до последней версии и быть авторизованным пользователем «Друзей на карте».

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