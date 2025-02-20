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«VK Реклама» запустила инструмент для поиска потенциальных клиентов

VK Реклама представила масштабное обновление инструмента расширения аудитории (Look-alike, LaL). Оно позволит рекламодателям искать потенциальных клиентов среди пользователей с похожими интересами и паттернами поведения. Об этом CNews сообщили представители VK.

Алгоритмы площадки учитывают пол, возраст, интересы, подписки на сообщества, лайки, комментарии и другие особенности уже существующих клиентов.

LaL используется как параметр для ML-модели, которая выбирает подходящие баннеры. Система анализирует данные о пользователе, рекламной кампании и контексте, чтобы определить, насколько реклама ему подходит. При этом посыл лучше воспринимается пользователями за счет попадания в их круг интересов, что повышает конверсии и привлекает «горячих» клиентов по меньшей стоимости.

Аудиторию можно подобрать на основе списков пользователей, запущенных ранее рекламных кампаний, событий в мобильных приложениях и пикселя на сайте.

Использовать инструмент просто — в настройках аудитории выберите «Расширить с помощью LaL», а затем выберите нужный уровень похожести или охвата и период конверсии. Инструмент доступен всем прямым рекламодателям, а также клиентам агентств.

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