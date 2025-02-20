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Wildberries & Russ вступила в Ассоциацию участников рынка электронных денег

Объединенная компания Wildberries & Russ стала участником Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), одного из старейших объединений в сфере платежных услуг. Об этом CNews сообщили представители Wildberries & Russ.

Wildberries & Russ рассматривает направление финтеха и платежей как одно из стратегических. Сейчас компания развивает на базе «Вайлдберриз Банка» собственный платежный сервис – «WB Кошелек», который позволяет удобно оплачивать покупки на маркетплейсе.

Участие в ассоциации укрепит координацию с участниками рынка для обмена опытом, проработки совместных инициатив и предложений по актуализации законодательства. А накопленная АЭД экспертиза позволит усовершенствовать собственные продукты Wildberries.

«Запуск "WВ Кошелька" стал первым шагом маркетплейса в финтех. Вступление в ассоциацию отражает наше намерение и дальше развивать платежные решения. Рассчитываем, что совместно с АЭД мы сможем не только сделать собственные сервисы еще лучше, но и сообща работать над повышением доступности финансовых услуг для потребителей», – сказал директор департамента по связям с органами государственной власти Объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин.

«Платформы становятся все более активными игроками на рынке финансовых услуг, адаптируя новые финансовые сервисы и новые каналы их продвижения. Для нас очень значимо присоединение Wildberries & Russ, оно позволит усилить экспертность ассоциации по этому направлению и активно участвовать в развитии будущего ландшафта платежей в интернет-торговле», – сказал председатель Совета Ассоциации АЭД Виктор Достов.

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