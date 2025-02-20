«Яндекс Маркет» открыл предзаказ нового смартфона iPhone 16e

«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на iPhone 16e. Покупатели могут оформить заявку на новый смартфон и получить заказ в числе первых. Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от продавца и может составить от 70 тыс. до 90 тыс. руб. На «Яндекс Маркете» будут доступны iPhone 16e в белом и черном цветах с памятью 128, 256 и 512 ГБ.

Оформить предзаказ можно с 20 до 28 февраля. Для этого нужно войти в личный кабинет в приложении или на сайте «Маркета» и оставить заявку — платить заранее не потребуется. Покупатели, которые оформили заявку на предзаказ, получат от «Маркета» push-уведомление, с помощью которого можно будет перейти на страницу для покупки смартфонов.

Покупатели «Маркета» смогут оплатить iPhone 16e в «Сплит» — узнать доступный лимит можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Яндекс Пэй». Получить смартфон можно будет в начале марта — в выбранном пункте выдачи заказов «Маркета» или курьером с доставкой по клику. Точные сроки зависят от продавца.

iPhone входит в топ-3 самых востребованных брендов смартфонов на «Яндекс Маркете», а их покупки в 2024 г. выросли в 2,5 раза к предыдущему году. Самыми популярными моделями в 2024 г. стали iPhone 15 с объемом памяти 128 ГБ, iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ, iPhone 13 на 128 ГБ, iPhone 15 Pro на 128 ГБ и 256 ГБ.