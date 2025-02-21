Кейс Faberlic и RDV Маркет: как отказаться от самописной интеграции с маркетплейсами и сохранить привычные процессы в WMS-системе

Компания Faberlic владеет собственным производством (более 35 тыс. кв. м. производственных площадей), производит более 200 млн единиц косметической продукции и свыше одного млн швейных изделий ежегодно. В 2019 г. компания получила статус промышленного комплекса. Для выхода на маркетплейсы Faberlic разработала собственную систему управления на базе «1С», которая обеспечивала сборку заказов по схемам FBS и FBO. Однако, поддержка самописной интеграции требовала значительных ресурсов ИТ-команды. Частые изменения в механизмах обмена данными и добавление новых функций на маркетплейсах делали процесс поддержки сложным и затратным. Об этом CNews сообщили представители RDV.

Faberlic стояла перед необходимостью отказаться от самописной интеграции, сохранив при этом привычные процессы работы с маркетплейсами в WMS-системе. Компании требовалось: оптимизировать управление продажами на маркетплейсах, выделив соответствующий функционал в отдельный сервис; упростить процессы работы с карточками товаров, ценами и взаиморасчетами; обеспечить доступ к глубокой аналитике и минимизировать ошибки, ведущие к штрафным санкциям; подключить дополнительные склады для работы по модели FBS.

Команда «RDV Маркет» предложила комплексное решение, учитывающее сложность ИТ-инфраструктуры Faberlic, включая интеграцию с TopLog WMS, «1С:ERP». Были выполнены следующие работы: внедрено расширение RDV Маркет в связке с «1С:УТ 11.5», обеспечивающее обмен данными с WMS через специальный коннектор; силами ИТ-команды Faberlic была настроена интеграция RDV Маркет с TopLog WMS, «1С:ERP» и сервисом работы с маркировками Hottah; доработан функционал «RDV Маркет» под требования заказчика: реализованы автоупаковка Wildberries, работа с виртуальными поставками, загрузка возвратов Ozon, групповая реализация по заказам и другие функции; подключены склады в Санкт-Петербурге и Новосибирске для работы с маркетплейсами по модели FBS.

Результаты

Благодаря внедрению решения «RDV Маркет», Faberlic достигла следующих результатов: устранена необходимость в поддержке самописной интеграции, что высвободило ресурсы ИТ-команды; сохранены привычные процессы работы с маркетплейсами в WMS-системе; появилась возможность подключения дополнительных складов в Новосибирске и Санкт-Петербурге; решение обеспечивает регулярные обновления под требования маркетплейсов, минимизируя риски штрафных санкций; реализована возможность кастомизации и поддержки как силами вендора, так и собственной командой.

Автоматизация процессов позволила Faberlic заложить основу для масштабирования продаж на маркетплейсах. В ближайшее время компания планирует подключить Ozon FBS (Москва) и расширить географию складов для работы с Wildberries FBS (Москва и Екатеринбург).

«Компания Faberlic благодарит RDV за качественную работу, выполнение задач в срок и сильную экспертизу по вопросам на стыке «1C» и маркетплейсов. С помощью RDV мы автоматизировали процессы по необходимым нам сценариям, высвободили ресурсы собственной команды и заложили основу для масштабирования продаж на маркетплейсах. Рекомендуем RDV и продукт «RDV Маркет» как надежных партнеров по вопросам автоматизации работы на маркетплейсах», – сказал Андрей Левченко, директор департамента операционных решений компании Faberlic.