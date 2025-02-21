МТС улучшила связь на федеральной трассе Тюмень-Екатеринбург

МТС сообщает о реализации проекта по усилению сети на участке автомобильной трассы М-12 «Восток», соединяющей Тюменскую и Свердловскую область. Благодаря включению на базовых станциях диапазона LTE-900 с высоким проникновением сигнала и увеличению покрытия, автолюбители могут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование в Тюменском районе. Так, сеть расширили в районе поселка Московский, сел Успенка и Перевалово. С обновлением инфраструктуры водители и пассажиры смогут оперативно решать рабочие вопросы, осуществлять онлайн-платежи, пользоваться навигатором, с помощью приложений оценить дорожную ситуацию на оставшемся участке пути.

Автотрасса Тюмень-Екатеринбург — дорога федерального значения протяженностью 330 километров, участок скоростной трассы М-12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. По транспортной магистрали осуществляется большой поток межрегиональных грузоперевозок, а туристы могут добраться до городов центральной части России.

«Стабильная связь в дороге – один из гарантов безопасности водителей и пассажиров, функционирования и развития придорожной инфраструктуры. Например, тюменские предприниматели могут расширить географию установки камер видеонаблюдения, внедрить онлайн-кассы в придорожных кафе и пунктах техпомощи. Устранение «белых пятен» упростит и работу диспетчеров логистических компаний, которые могут терять из вида водителей, оказавшихся на «глухих» участках дороги. Важно, чтобы в любой точке автовладельцы оставались на связи, могли оперативно узнавать информацию о метеоусловиях, дорожной обстановке и ремонтных работах, которые проводятся на трассе», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Ранее МТС улучшила связь на автодорогах, соединяющих Тюмень с Омском, Ханты-Мансийским автономным округом и Курганом.