CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

«СберМобайл» снижает цены на роуминг в Белоруссии в два раза

С 4 марта 2025 г. «СберМобайл» улучшает услуги связи для пользователей при поездках в Белоруссию. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Стоимость 100 МБ в сутки теперь будет составлять 15 руб. Также абонентам станут доступны новые пакеты мобильного интернета на 30 дней: 5 ГБ за 449 руб. и 10 ГБ за 749 руб. Подключить пакеты можно еще до поездки в Белоруссию – гигабайты станут доступны при выходе в Интернет в роуминге. Подключение пакетов доступно через USSD-команду или в мобильном приложении «СберМобайла» в разделе «Роуминг».

Также абонентам «СберМобайла» в роуминге доступна услуга безлимитных мессенджеров Viber, Telegram и W******p за 45 руб. в сутки. Благодаря этому пользователи смогут оставаться на связи, не расходуя интернет-трафик из пакета.

Стоимость исходящих звонков снизится примерно вдвое: теперь одна минута исходящего звонка будет стоить 7 руб., а пакет исходящих из 30 минут на 10 дней – 149 руб. Входящие звонки для абонентов «СберМобайла» при поездках в Белоруссию остаются бесплатными.

Дешевле станет также отправка SMS – стоимость одного исходящего сообщения для абонента составит 3 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» за год заработал более 1 трлн рублей, а его бывший владелец получил убытки

Бизнес против. Wildberries и «Авито» критикуют стремление властей заставить россиян регистрироваться в маркетплейсах через «Госуслуги». Опрос

Поддельные ИТ-компании заставляют работников совершать мошеннические звонки. Несогласным грозят пытками и расправой

В российских регионах после введения сезонного запрета выросло число «серых» майнеров

Названы главные киберугрозы 2025 года для России

Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще