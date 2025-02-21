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В «Сбербанк Онлайн» можно восстановить пароль от «Госуслуг»

В «Сбербанк Онлайн» можно всего за пару кликов восстановить доступ к порталу «Госуслуг». Это очень удобно в случае, если пользователь, например, забыл пароль.

Сервис уже доступен владельцам Android- и iOS-устройств, а также в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Чтобы им воспользоваться, нужно выбрать на главном экране приложения «Все сервисы» — «Госуслуги» — «Восстановить». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Петр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка: «В настоящий момент есть много сервисов, которые требуют ввода пароля, в том числе и портал «Госуслуг», и не всегда клиенты могут удержать все в голове. Поэтому решили упростить им эту задачу и дать возможность легко восстановить его прямо в «Сбербанк Онлайн». Мы видим, что среди наших клиентов сервис пользуется большим спросом — на сегодняшний день более 100 тыс. человек воспользовались данной услугой».

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