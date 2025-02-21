Wildberries запустила инструмент для развития и защиты брендов правообладателями

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) запускает сервис «Бренды» – он уже доступен продавцам платформы в их личных кабинетах. Новый механизм позволит официальным представителям торговых марок подтвердить свои права на бренд, усилить контроль над представленностью продукции на маркетплейсе, а также предоставит новые инструменты продвижения, узнаваемости и выделения своего товара. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Теперь правообладатели и лицензиаты могут подать заявку на подтверждение представительства, перейдя в специальный раздел в личном кабинете продавца. Для подачи заявки нужно нажать кнопку «Стать представителем» и следовать инструкциям на экране, прикрепив необходимые документы.

После подтверждения статуса официального представителя продавец получит доступ к новым возможностям управления товарами в разделе «Бренды». Все товары бренда будут автоматически помечены отметкой «Оригинал», что повысит доверие и уверенность покупателей в приобретенном товаре.

В свою очередь представители бренда смогут одобрять или отклонять заявки продавцов на отметку «Оригинал». Если заявка будет отклонена или установленный срок на рассмотрение представителем бренда будет пропущен, она отправится на рассмотрение юристам Wildberries. Они изучат причину отклонения, проверят заявку и вынесут итоговое решение. Такая повторная проверка нужна, чтобы избежать неоправданных отказов продавцам, имеющим все подтверждающие документы об оригинальности.

«Запуск нового раздела «Бренды» направлен в том числе на усиление защиты прав интеллектуальной собственности на платформе и повышение уровня доверия покупателей. Мы продолжаем развивать инструменты для правообладателей, помогая им эффективно управлять своими товарами на маркетплейсе», — отметила директор по продукту портала продавцов объединенной компании Wildberries и Russ Анастасия Сычева.

Новый функционал разработан в рамках стратегии компании по помощи правообладателям, а также усилению контроля подлинности и уникальности продукции на платформе.

Маркетплейс уже использует для этого ряд дополнительных инструментов. Ранее Wildberries запустила отметку «Оригинал» и соответствующий фильтр в поиске и каталоге. Теперь такие товары будут собраны в специальном разделе на сайте платформы.

Также на Wildberries действует сервис для правообладателей «Цифровой арбитраж». Он позволяет владельцам брендов и их представителям напрямую связываться с продавцами и проверять документы на товар. Если у продавца их нет, маркетплейс скрывает такие товары с онлайн-витрины.