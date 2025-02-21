«Яндекс Путешествия» предложат скидки тем, кто путешествует по работе

В «Яндекс Путешествиях» появились корпоративные тарифы. Теперь те, кто совершает деловые поездки, смогут бронировать отели и апартаменты со скидкой, а гостиничный бизнес получит возможность привлечь новый сегмент аудитории — бизнес-туристов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Размер скидки для деловых путешественников определяют сами отельеры и арендодатели. В среднем он составляет 8–10%. По прогнозам «Яндекс Путешествий», гостиницы и апартаменты при наличии корпоративного тарифа могут увеличить объем бронирований до 20%.

«Бизнес-туристы возвращаются в отели и апартаменты чаще, чем обычные путешественники, и охотнее рекомендуют понравившиеся места коллегам и партнерам. Корпоративные тарифы помогут отельерам и арендодателям привлечь больше таких гостей и увеличить загрузку во время низкого сезона. Наши преимущества для деловых путешественников — широкий выбор объектов размещения, привычный интерфейс и выгодные предложения. В этом уже убедились участники нашего пилотного запуска — тысячи сотрудников ведущих российских компаний из банковского сектора, ритейла, телекома и ИТ», — сказал руководитель B2B-направления «Яндекс Путешествий» Руслан Закирьянов.

Опрос отельеров, который «Яндекс Путешествия» провели в январе 2025 г., показывает, что по работе путешествует каждый пятый приезжающий. Командированные останавливаются в двух третях гостиниц, представленных на сервисе. 71% опрошенных отельеров отмечает, что бизнес-туристы возвращаются в объект размещения, когда снова приезжают в город по работе, 77% замечали, что путешественники возвращаются и с целью отдыха. 28% респондентов уверены, что бизнес-туристы реже отменяют брони, а 43% указывают, что они заказывают дополнительные услуги.

Компании, которая хочет воспользоваться преимуществами корпоративного тарифа, нужно зарегистрировать организацию в «Яндекс ID» и добавить сотрудников. После этого им откроется доступ к предложениям со скидкой — с пометкой «Корпоративный». Вскоре «Яндекс Путешествия» запустят отдельный кабинет для организаций. Гостиницы и апартаменты могут настроить корпоративный тариф через «Экстранет» — платформу для отельеров и арендодателей.

Предложения отелей и апартаментов по корпоративным тарифам также будут доступны компаниям, которые используют сервис «Яндекс Командировки». Он входит в платформу «Яндекс Go для бизнеса».