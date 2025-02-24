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Каждый второй россиянин опасается, что ребенок станет жертвой онлайн-мошенников

Почти 50% россиян выразили обеспокоенность по поводу того, что их дети могут стать жертвами мошенников через мобильные устройства и компьютеры, показал опрос компании PRO32. В числе других угроз, респонденты назвали, способность гаджетов отвлекать ребенка от учебы и реального общения (40%). 13% опрошенных убеждены, что их дети могут столкнуться с опасными людьми в интернете. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

Больше половины опрошенных (57%) готовы выдавать мобильное устройство ребенку с начала обучения в школе – от 6 до 8 лет. Каждый четвертый родитель считает, что собственный телефон ребенку можно выдавать с 9-12 лет, а 15% респондентов — от 13 лет и старше.

Большинство респондентов (70%) убеждены, что родительский контроль должен быть обязательным на всех устройствах детей. 18% считают необходимым следить за безопасностью детей только в начале активного использования интернета, а 10% родителей устанавливают программу родительского контроля детям при получении личного телефона.

По мнению 51% респондентов, контроль над детьми нужно сохранять до 18 лет. При этом 20% родителей считают, что можно перестать контролировать детей после освоения основ цифровой безопасности, а 22% — по мере повышения доверия, когда ребенок демонстрирует открытость и честность при общении о своей интернет-активности. Самой немногочисленной группой (6%) оказались респонденты, которые готовы отключить родительский контроль с наступлением подросткового возраста (12-15 лет).

«Родительский контроль и защита детей в интернете становятся все более актуальными в условиях современных угроз. Так как многие уже с детства живут с гаджетом в руке, развитие кибергигиены становится одним из главным приоритетов. При этом важно, чтобы дети не только знали о рисках, но и умели самостоятельно принимать осознанные решения в онлайн-пространстве. Наше исследование подтверждает, что многие родители осознают важность этих мер и готовы применять различные инструменты для обеспечения цифровой безопасности своих детей», — отметил Игорь Мандик, генеральный директор компании PRO32.

Для обеспечения защиты детей в сети родители обсуждают правила безопасности с ребенком (25%), устанавливают антивирус на устройствах (23%), используют приложения для родительского контроля и проверяют гаджеты ребенка (18%), а также устанавливают ограничения по времени использования интернета (15%).

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