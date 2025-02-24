Кикшеринг «МТС Юрент» будет обмениваться с властями Казани данными о поездках

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» будет предоставлять властям Казани расширенные данные о своем парке самокатов и поездках в новом сезоне. Это поможет городу развивать инфраструктуру и повышать безопасность поездок на самокатах. Аналогичное решение уже работает в Сириусе.

Кикшеринг будет делиться с властями города телеметрическими данными обо всех самокатах на территории Казани: их проценте заряда, статусе (в аренде, свободный самокат, недоступен), скорости передвижения, обезличенными треками каждой поездки. Важно: при таком взаимодействии не передаются персональные данные пользователей.

Подобный обмен данными будет служить источником больших данных, на основе которых можно понимать поведение пользователей микромобильного транспорта (электросамокатов), их потребности в развитии транспортной инфраструктуры и повышении транспортной доступности.

Например, город будет видеть наиболее популярные места начала и окончания поездок и сможет определить, где необходимо размещение парковок для средств индивидуальной мобильности. Данные показывают популярные у горожан маршруты для поездок и, исходя из этого, дают понимание, где создавать велоинфраструктуру (например, велодорожки). Подобная аналитика может также быть использована для развития общественного транспорта: запуске новых маршрутов или создании условий для их более удобной комбинации с электросамокатами.

Эти данные также помогут в грамотном и оперативном распределении парка по городу. В частности, своевременно выявлять и перемещать самокаты с перегруженных парковок на более свободные участки, что позволит сохранять порядок на тротуарах и не создавать неудобства пешеходам и водителям. А также восполнять численность самокатов, к примеру, в спальных районах или вблизи транспортных хабов, в случае если там образуется дефицит устройств при высоком спросе на поездки. Это повысит доступность средств микромобильности для пользователей, позволит разгрузить общественный транспорт, особенно, в часы-пик.

Обмен такими данными возможен благодаря протоколу MDS — open-source-системе, внедренной «МТС Юрент» специально для улучшения сотрудничества с городами, чтобы сделать работу сервиса еще прозрачнее. В 2025 г. кикшеринг планирует расширить перечень городов, обмен данными, с которыми будет проходить по новому протоколу.