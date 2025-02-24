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«МегаФон»: в подмосковных электричках стали чаще играть в игры и реже слушать музыку

Пассажиры подмосковных электричек сменили приоритеты времяпрепровождения в дороге. В январе 2025 г. на всех направлениях поездов объем мобильного трафика в игровых сессиях вырос более чем вдвое, тогда как на аудиостриминговые сервисы просел на 5%. При этом чаще других наслаждаются геймингом пассажиры Павелецкого направления, следует из обезличенных данных аналитиков «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В топе видеогейминга остаются многопользовательские игры, включая шутеры, песочницы, «королевские битвы» и онлайн-RPG. На игры приходится около 16% от всего мобильного трафика в поездах. При этом, если смотреть все приложения, которые открывают пассажиры пригородных электричек, рейтинг возглавляют видеосервисы, мессенджеры и социальные сети. Их доля занимает больше 30%.

В целом пассажиры подмосковных электричек стали чаще использовать интернет в дороге — в январе 2025 г. они потратили на 51% мобильного трафика больше, чем в том же месяце 2024 г. Наибольшую активность в Сети проявили на Павелецком, Казанском и Савеловском направлениях. Реже мобильный интернет использовали в электричках Белорусского и Киевского направлений.

Несмотря на это, Киевское направление в январе 2025 г. стало лидером по приросту потребления трафика среди остальных, прибавив 35% относительно того же месяца 2024 г. Меньше всего трафик прирос на Савеловском направлении (+19%). Рост показателей обусловлен регулярной модернизацией и строительством новых базовых станций в Подмосковье, в том числе рядом с железнодорожными путями и платформами.

Чаще в пригородных электричках можно встретить мужчин (73%). При этом наибольший процент женщин зафиксирован на Курском направлении (63%).

Основной возраст пассажиров — 36-45 лет (34%) и 46-65 лет (27%). Меньше этим видом транспорта пользуются дети и пожилые люди (65+) — на них приходится менее 4%. Молодежь до 25 лет наиболее часто встречается на Киевском направлении, а наибольшее число пассажиров старше 45 лет передвигается по Белорусскому направлению.

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